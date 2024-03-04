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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

50 مليون يورو| ريال مدريد يرفع عرضه لضم جوهرة بايرن ميونيخ

ريال مدريد
ريال مدريد

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن ريال مدريد مصمم على التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر نادي بايرن ميونخ الألماني، في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد ديفيز مع بايرن في صيف 2025، ورفض كل محاولات تجديد عقده، وبالتالي فإن صيف 2024 هو آخر فرصة لبيعه بسعر جيد.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن ريال مدريد على استعداد لرفع عرضه السابق المقدر بـ35 مليون يورو، من أجل ضم ديفيز في الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن الريال ينوي زيادة قيمة عرضه إلى 50 مليون يورو، من أجل إغراء بايرن بالموافقة على بيع اللاعب.

ويحتاج ريال مدريد لتعزيز مركز الظهير الأيسر، خاصة أن المدرب كارلو أنشيلوتي غير راض عن أداء فيرلاند ميندي وفران جارسيا.

ويميل بايرن ميونخ لمسألة بيع ديفيز، حتى لا يتكرر سيناريو النمساوي ديفيد ألابا، الذي رحل إلى ريال مدريد، بعد نهاية عقده مجانا.

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