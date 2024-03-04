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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العين الإماراتي يضرب النصر السعودي بهدف نظيف في ربع نهائي أبطال آسيا

العين الإماراتي
العين الإماراتي

حقق العين الإماراتي، فوزا صعبا على حساب ضيفه النصر السعودي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 1-0، في قمة الفريقين على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وأمام 22326 مشجعا ضمن مباريات ذهاب ربع النهائي.

وتبقي تلك النتيجة مساء اليوم، على حظوظ العين للتأهل الي الدور النهائي، لكنها لا تقلل من آمال النصر عندما تحتضن العاصمة السعودية الرياض الاثنين المقبل، مواجهة الإياب على ستاد الأول بارك.

وبدأ الفريقان المباراة بطريقة لعب متشابهة 4-5-1، وبأداء حماسي سريع، وحصل النصر على ركنيته الأولى في الدقيقة 3، بعد كرة شكلت خطورة وأبعدها دفاع العين في التوقيت المناسب.

وأزعجت تحركات لاعبي النصر، دفاعات العين وأجبرت أصحاب الأرض على التراجع، وخاصة تحركات ساديو ماني، من الجانب الأيسر، ولعب كريستيانو رونالدو، كرة خلفية غير دقيقة في الدقيقة 6.

وتحرر العين بعض الشيء من أدائه الدفاعي، ومررت كرة إلى سفيان رحيمي، على حدود منطقة جزاء النصر، وتسرع بالتسديد لتمر الكرة ضعيفة بجوار القائم الأيمن لمرمى النصر في الدقيقة 10.

وخرج دافيد أوسبينا، حارس النصر، في توقيت مناسب للحصول على الكرة في الدقيقة 17، قبل وصولها إلى لاعب العين ماتياس، وليمنع فرصة كادت أن تكون خطيرة لأصحاب الأرض.

وتهيأت الكرة أمام أيمن يحيى، لاعب النصر، من خطأ دفاعي للعين، ولكنه تسرع وسدد كرة قوية في الشباك الجانبية في الدقيقة 22.

ونشط العين هجوميا مع تراجع دفاعي غير مبرر للنصر، ورد رحيمي بتسديدة، عيناوية مباشرة، وحولها حارس النصر أوسبينا، بصعوبة إلى ركنية أولى للعين في الدقيقة 23.

وتدخلت تقنية الفيديو، للتحقق من ركلة جزاء محتملة لرحيمي في الدقيقة 27، وأكدت صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء.

كما تدخلت مجددا وألغت هدفا سجله العين في الدقيقة 28، عن طريق كاكو، لوجود تسلل على رحيمي، صانع الهدف.

ومرر كاكو، كرة بينية خلف المدافعين إلى رحيمي، المنطلق من مكانه المفضل، الجانب الأيسر، وراوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك مسجلا هدفا للعين في الدقيقة 44.

وتألق خالد عيسى، حارس العين، في التصدي لتسديدة قوية بقدم رونالدو في الدقيقة 45، ليحافظ على تفوق العين بهدف مع نهاية الشوط الأول.

وسعى النصر إلى العودة للمباراة مع انطلاقة الشوط الثاني، وتحرك أيمن يحيى بشكل جيد من الجانب الأيمن، ومرر الكرة إلى رونالدو الذي سددها فوق المرمى في الدقيقة 53.

وسدد أيمن يحيى بنفسه، كرة أرضية ذهبت ضعيفة، وأمسكها حارس العين بسهولة في الدقيقة 55، وأنحصر الأداء بعدها مع تركيز دفاعي جيد، ومحاولات نادرة من العين لتنظيم هجمات مرتدة.

وتدخلت تقنية الفيديو في الدقيقة 65، للتحقق من ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم للنصر، وألغى بعدها الحكم هدفا سجله رحيمي للعين في الدقيقة 72، بداعي التسلل.

وطالب النصر بركلة جزاء لوجود لمسة يد على مدافع العين خالد الهاشمي في الدقيقة 78، إلا أن حكم المباراة اعتبرها غير متعمدة.

وتألق الحارس خالد عيسى، في إنقاذ مرمى العين بالدقيقة 80، من تسديدة رونالدو، وهو في مواجهة مباشرة مع الحارس، وعلى بعد خطوات من منطقة الست ياردات.

وأحتسب الحكم 11 دقيقة وقت بدل ضائع للمباراة، في ظل أفضلية هجومية واضحة للنصر بحثا عن التعادل، مع تراجع بدني كبير للاعبي العين.

ونتيجة لتوتر الأجواء بين اللاعبين طوال المباراة، تدخلت تقنية الفيديو ليطرد لاعب النصر أوتافيو بالدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع.

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