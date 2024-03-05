ننتظر اعتزال ميسي.. هالاند يكشف عن مستقبله مع مانشستر سيتي

تحدث النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن مستقبله بعد انتشار أنباء بشأن انتقاله إلى ريال مدريد.

وقال هالاند في المؤتمر الصحفي لمباراة السيتي وكوبنهاجن، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء: "أنا سعيد حقًا هنا".

وتابع: "سعيد حقا بكل الأشخاص المحيطين بي مثل المدير الفني جوارديولا ومجلس الإدارة والمديرين".

وأضاف: "أقول هذا الآن، وغدًا لا أعرف أبدًا ما يحمله المستقبل. ربما يصبح هذا عنوانا كبيرا في الأنباء. يمكنك أن تكتب هذه الكلمات، لكن أيضًا اذكر ما قلته من قبل بأنني سعيد!".

وعندما سئل هالاند عن توقيع عقد جديد مع السيتي، قال المهاجم النرويجي إن تركيزه ينصب الآن بشكل أساسي على أرض الملعب.

وأكمل: "هناك الكثير من المباريات: قبل يومين كان هناك ديربي، والآن دوري أبطال أوروبا ويوم الأحد سنواجه ليفربول، لذلك أعتقد أنني يجب أن أركز على ذلك".

وبشأن خسارته لجائزة "ذا بيست" لصالح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، علق هالاند: "لقد فاز بها وتوج بكأس العالم، أعتقد أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق".

وأردف: "ربما نحتاج للانتظار حتى يعتزل ميسي حتى يمكن النظر إلى شخص آخر على أنه الأفضل".

واستطرد: "في العام الماضي سجلت 36 هدفا وكنت أفضل هداف، وأفضل هداف هذا الموسم لديه 18 هدفًا لذا يمكنك التفكير في الأمر بطريقتين، إذا كان موسمًا جيدًا أم لا بالنسبة لي".

واختتم: "أعتقد أننا نؤدي بشكل جيد كفريق، وهذا هو تركيزي الأساسي بالطبع. لقد أهدرت الكثير من الفرص. ربما سأضيع فرصة كبيرة في المستقبل، وسينتقدني الناس. هل يجب أن أفكر في ذلك؟ لا".