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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي وحكيمي يقودان باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد بدوري الأبطال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أنويتا، في إياب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين، على ملعب حديقة الأمراء قد انتهت بفوز الفريق الباريسي بهدفين دون رد.

ويتصدر تشكيل باريس سان جيرمان، كيليان مبابي وعثمان ديمبلي في الهجوم، إلى جانب الثنائي أشرف حكيمي ولوكاس هيرنانديز في الدفاع.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

سوسيداد: 

ريميرو - جالان - لي نورماند - زوبيليدا - تراوري - ميرينو - زوبيميندي - مينديز - بيكر - كوبر - أوريزابال.

باريس: 

دوناروما - مينديز - هيرنانديز - بيرالدو - حكيمي - رويز - فيتينيا - إيمري - باركولا - ديمبلي - مبابي.
 

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