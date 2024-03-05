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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصاعد أزمة محمد صلاح| أخر تطورات قضية منتخب مصر وليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات الأزمة المثارة بين ليفربول ومنتخب مصر، بشأن النجم محمد صلاح.

وكان ليفربول قد تقدم بطلب رسمي لمنتخب مصر، من أجل إعفاء صلاح من الانضمام لمعسكر الفراعنة في شهر مارس الجاري، بسبب عدم عودته من الإصابة حتى الآن.

وعانى صلاح من إصابة خلال تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، وتسببت في غيابه عن الريدز، قبل عودته في مباراة برينتفورد.

لكن الإصابة تجددت مرة أخرى ليغيب عن 3 مباريات جديدة وهي تشيلسي في نهائي كأس الرابطة ولوتون تاون ونوتنجهام فورست بالبريميرليج.

ومع ذلك، رفض منتخب مصر طلب ليفربول، وقرر المدير الفني الجديد حسام حسن استدعاء صلاح لمعسكر مارس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الخلاف بين ليفربول ومنتخب مصر قد يتصاعد أكثر بعد فشل أحد أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم في التواصل مع صلاح.

واستشهدت الصحيفة بتصريحات إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري، والذي قال فيها: "المنتخب المصري بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، لم يتمكن من التواصل مع محمد صلاح حتى الآن، لم يكن هناك أي اجتماع بين الجهاز الفني لمصر ومحمد صلاح حتى هذا الوقت".

وأكدت الصحيفة، أن مصر حريصة جدًا على تحسين العلاقات مع ليفربول بعد أن اشتبك الطرفان أيضًا عندما غادر محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية مبكرًا، للخضوع لعملية إعادة تأهيل مع الريدز.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه حتى في حالة عودة صلاح للمشاركة مع ليفربول في المباريات، بداية من مواجهة مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، فإن النادي الإنجليزي يشعر أنه يجب التعامل مع حالته بعناية لتجنب تجدد الإصابة.

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