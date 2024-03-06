محافظ البنك المركزي: مرونة سعر الصرف ركيزة أساسية لاستهداف التضخم

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية مرونة سعر الصرف باعتباره ركيزة أساسية للانتقال إلى نظام استهداف التضخم.

وأشار «عبدالله»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام، بعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.

صندوق النقد

وأكد محافظ البنك المركزي، على استمرار التنسيق والتعاون بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية والبنك المركزي، لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.