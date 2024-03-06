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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوزراء يعدد فوائد تحرير سعر الصرف واتفاق حزمة النقد الدولي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي  بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع الفائدة.


وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأربعاء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات الهيكلة للاقتصاد المصري، وهذه الإصلاحات تشمل زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.


وتابع، انها تشمل أيضا خفض الدين المحلي والأجنبي،  وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض التضخم وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير برامج للحماية الاجتماعية.


وتابع أن هذه الجهود تعمل عليها الدولة الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البنك المركزي بدأ في ضبط سعر الصرف لسوق النقد الأجنبي. 


وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الى أن هذا الأمر يساعد الدولة على اتخاذ إجراءات إصلاحية لخفض التضخم.


 

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