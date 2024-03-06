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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للتخلص من النسيان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميًا؟

صدى البلد

يُعد تناول التمر أحد الطقوس الأساسية علي الفطار في رمضان ويقول الدكتور محسن النادي المعالج بالطب البديل أن  تناول التمر على الريق يخلصنا من مشاكل الإمساك ويخلص الجسم من السموم والفضلات الضارة للجسم، ويساعد الجهاز الهضمي على تحسين عمله وتنشيطه، كما أنه يزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال ويساعد في المحافظة على رشاقة الجسم ونشاطه، بالإضافة إلى تنشيط الذاكرة، وتحسين النفسية.

 

 كما أثبتت الدراسات العلمية والدينية أنه يحمي متناوله بمقدار سبع تمرات يومياً كل صباح على الريق يحميه من الحسد والعين، كما أنه يقوي الإسنان ويحميها من التسوس، ويخفض نسبة الكوليسترول في الدم فيحمي الشخص من أمراض القلب وتصلب الشرايين، كما أنه مصدراً مهماً للحماية من سرطان الأمعاء الغليظة، نظراً لدوره الفعالة في طرد الفضلات والسموم المتراكمة في الأمعاء نتيجة لعسر الهضم.

 

 كما أن التمر يعتبر بديلاً للمكملات الغذائية فهو يقوي الجسم، ويمنحه الفيتامينات اللازمة، ويعالج فقر الدم وينظم نسبة السكر في الدم لذا فهو مناسب لمرضى السكري ولا يسبب أي مخاطر عليهم.

 كما أنه فاتح للشهية ويساعد على زيادة نسبة التركيز والتخلص من النسيان وتشتت الأفكار، بالإضافة إلى دوره الكبير في ترطيب العين وحمايتها من الجفاف وكذلك حماية الجلد من الجفاف والتشققات، كما أنه يعالج حرقة المعدة، ويساعد في علاج مشاكل اللثة.

تناول التمر على الريق سرطان الامعاء يزيد من القدرة الجنسية نسبة السكر في الدم نسبة الكوليسترول في الدم سرطان حرقة المعدة تصلب الشرايين

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للتخلص من النسيان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميًا؟

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