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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024.. ابن حمادة هلال في أولى تجاربه الفنية بـ المداح |صور

صدى البلد

يشارك يوسف هلال، ابن النجم حمادة هلال، والده في بطولة الجزء الرابع من مسلسل "المداح - أسطورة العودة"، المقرر عرضه في رمضان 2024 على قنوات mbc.

وظهر الثنائي في الكواليس خلال التحضير لتصوير أحد المشاهد الصعبة والغامضة التي تجمعهما بالمسلسل وظهر مدى اندماج يوسف هلال بالأحداث.

يأتي هذا في الوقت الذي طرحت فيه mbc التريلر الرسمي للجزء الرابع من مسلسل "المداح" تمهيداً لعرضه في موسم جديد، بعد نجاح أجزاء المسلسل السابقة وتصدره الترند طوال أيام رمضان الماضي.



تدور أحداث الجزء الرابع في إطار تشويقي، حيث يدخل الشيخ صابر المداح "حمادة هلال" في متاهة لغز جديد، ويواجه عدوًا جديدًا يجسده فتحي عبد الوهاب في صراع يمثل الخير والشر.

المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب حمادة هلال كل من فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

الجزء الرابع من مسلسل المداح الخير والشر النجم حمادة هلال تامر شلتوت أيام رمضان دنيا عبد العزيز حنان سليمان خالد سرحان رمضان 2024

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