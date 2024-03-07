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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو : دفاع الأهلي بيترعب من هذا اللاعب ونصيحة الزمالك في التعامل مع موديست

صدى البلد

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات  كابتن ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و قال ميدو عبر مداخلة تليفونية مع الاعلامي مهيب : الأفضل لدفاع الزمالك بدء الأهلي بموديست كمهاجم وحيد، ولاعبي الأهلي "بيترعبوا" من الجزيري.

 

وتقام مباراة الأهلي والزمالك،غدا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.

ميدو تصريحات ميدو أرقام موديست دفاع الاهلي موديست

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