عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قلة احترام.. تصريحات نارية لـ فيتوريا عن اتحاد الكرة المصري.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن تصريحات المدير الفني السابق للمنتخب الوطني روي فيتوريا.

وقال فيتوريا لجريدة “ايبولا” برتغالية: "لم نخسر سوى مباراة ودية واحدة وعوملت بقلة احترام من اتحاد الكرة، واتفاقي كان قيادة المنتخب لكأس العالم 2026“.

وتابع: “استمتعت بالتعامل مع محمد صلاح على الجانب الشخصي والكروي، لاعب رائع سيكون له شأن كبير في النصف الآخر من حياته ”. 

وأكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد المصري أنهى كل الاتفاقات مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بشأن فسخ عقده وتم توقيع عقد بهذا الاتفاق".

وقال الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة “النهار”: "فيتوريا تم الاتفاق بينه وبين وليد العطار، المدير التنفيذي، ومحمد الماشطة، المستشار القانوني، على فسخ العقد والشرط الجزائي وآلية سداده بالفترة المقبلة".

 

 

اتحاد الكرة المصري احمد شوبير إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم الإعلامي الرياضي أحمد شوبير البرتغالي روي فيتوريا برتغالي روي فيتوريا كأس العالم ٢٠٢٦ مباراة ودية محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

أحد مصار النيل.. خبير: تنبؤات بموسم أمطار مرتفع على بحيرة فيكتوريا

منخفض جوي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو

ترشيحاتنا

أيهما صحيح للصائم.. تناول طعام الإفطار بعد الأذان مباشرة؟ أم بعد صلاة المغرب؟

تعديل مواعيد خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي مع بداية شهر رمضان

الجرام زاد 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد قرارات المركزي

أبومسلم: إمام عاشور لن يتأثر بأي استفزازات..وكهربا الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

أرخص سعر لـ شيفروليه أوبترا في السوق المصري

الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية في الضفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ