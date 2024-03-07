قلة احترام.. تصريحات نارية لـ فيتوريا عن اتحاد الكرة المصري.. تفاصيل

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن تصريحات المدير الفني السابق للمنتخب الوطني روي فيتوريا.

وقال فيتوريا لجريدة “ايبولا” برتغالية: "لم نخسر سوى مباراة ودية واحدة وعوملت بقلة احترام من اتحاد الكرة، واتفاقي كان قيادة المنتخب لكأس العالم 2026“.

وتابع: “استمتعت بالتعامل مع محمد صلاح على الجانب الشخصي والكروي، لاعب رائع سيكون له شأن كبير في النصف الآخر من حياته ”.

وأكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد المصري أنهى كل الاتفاقات مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بشأن فسخ عقده وتم توقيع عقد بهذا الاتفاق".

وقال الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة “النهار”: "فيتوريا تم الاتفاق بينه وبين وليد العطار، المدير التنفيذي، ومحمد الماشطة، المستشار القانوني، على فسخ العقد والشرط الجزائي وآلية سداده بالفترة المقبلة".