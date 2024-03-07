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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة التدخل السريع ترفع 35620 طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

صدى البلد

كلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني  بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.
اكد محافظ الشرقية انه قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية برفع (35620) طن قمامة ومخلفات خلال شهر فبراير الماضى من مراكز ابوكبير والزقازيق وبلبيس وههيا بواقع (1781) نقلة بالإضافة الى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحى بالخطارة

إقامة معرض للأثاث في الشرقية


وفى سياق متصل اوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (35620)  طن قمامة ومخلفات مباني بواقع (1781) نقلة خلال شهر فبراير الماضي ،حيث تم رفع (4520) طن قمامة ومخلفات مبانى من النقطة الوسيطة بمركز ابوكبير بواقع (226) نقلة كما تم رفع (6840) طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق بواقع (342) نقلة فضلاً عن رفع (21540) طن قمامة ومخلفات مباني من (المقلب العمومي -نقطة التجميع بوسط المدينة ) بمركز بلبيس بواقع (1077) نقلة فضلاً عن  رفع (2720) طن قمامة ومخلفات مبانى من النقطة الوسيطة بمركز ههيا بواقع (136) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

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