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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة معرض للأثاث في الشرقية

الغرفه التجارية
الغرفه التجارية

استقبل اليوم ، محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط وأعضا مجلس إدارة الغرفه التجارية بدمياط ، المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية والوفد المرافق له وذلك بحث سبل التعاون بين الغرفة التجارية بدمياط وغرفة الشرقية

تم توقيع بروتوكول  فيما بينهما على التعاون المشترك في اقامة معارض للاثاث بمحافظة الشرقية  وطالب فايد بتوفير أماكن مناسبة من حيث المساحة والموقع الجغرافي الذي يتناسب مع اقامة معارض للأثاث بالمحافظة 
ومن خلال اللقاء تم فتح حوار مشترك بين المجالس ادارات الغرفتين لبحث سبل التعاون لازالة العقبات التي تواجه التجار والصناع في المحافظتين وكيفية التبادل التجاري وفتح اسواق للاثاث والصناعات المختلفة التي تتميز بها دمياط في محافظة الشرقية

ومن جانبه صرح الدكتور محمد العرابي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط،  ان البروتوكول يأتى في إطار التعاون المشترك بين الغرفتين و تكوين ورشة عمل مشتركة بين الغرفتين لتبادل الخبرات بين الموظفين لتسهيل العقبات التي تواجه كل منهما في خدمة الجمهور وكيفية تخطيها وذلك تسهيلا على المواطنين

وأوضح أنه تم  ابرام بروتوكول مشترك ينص على التعاون بين الغرفتين لفتح افاق جديدة لخدمة سوق العمل وكذلك فرص عمل للشباب.

وأشار الى انه سيتم التجهيز لاقامه معرض لاثاث الدمياطى بالشرقيه وتوفير أماكن مناسبة من حيث المساحة والموقع الجغرافي الذي يتناسب مع اقامة معارض للأثاث بالشرقيه.

 

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