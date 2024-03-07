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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار "حظر الموبايل" يصل مدارس القاهرة .. والتعليم : "لازم يتنفذ بحزم"

قرار رسمي
قرار رسمي

تلقت مدارس محافظة القاهرة ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم بالقاهرة  ، شددت خلالها على ضرورة تفعيل قرار حظر استخدام الموبايل اثناء سير العملية التعليمية بكافة المدارس .

يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الكتاب الدوري رقم (٨) بتاريخ ٢٠ /٢ / ٢٠٢٤ بشأن تفعيل حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية والتعليمية بكافة المدارس.

قرار رسمي

ونص الكتاب الدوري على أنه تحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية، نص الكتاب الدورى على أن يفعل بحزم تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة (۲۱) المخالفة رقم (۳) من القرار الوزاري رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي المشار إليه، والخاصة بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية التعليمية بكافة المدارس.

كما نص الكتاب الدوري ، على أن يعمل بهذا الكتاب الدوري وعلى كافة الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ كافة ما ورد من أحكام بدقة وحزم، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

وكان قد أشاد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بالقرار الصادر من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن حظر استخدام التلاميذ الموبايل في المدارس أثناء العملية التعليمية.

حيث قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس : إن هذا القرار من القرارات المهمة ، والتى سيكون لها العديد من التأثيرات الإيجابية في العملية التعليمية، وفي نفس الوقت سيقضي على التأثيرات السلبية الناشئة عن استخدام التلاميذ للموبايلات .

وأوضح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس أنه على الرغم من أن الموبايلات يمكن استخدامها لأغراض تعليمية ، إلا ان معظم الطلاب في المراحل الدراسية غالبا ما يستخدمونها بغرض الترفيه

التربية والتعليم التعليم المدارس الموبايل القاهرة

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