البداية بفوازيز عمو فؤاد.. يمنى طولان تخوض تجربة التمثيل في "حق عرب"

تخوض يمنى طولان تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي والذى من المقرر عرضه مع بداية شهر رمضان الكريم على فضائية On .

وتفاجئ يمنى طولان متابعيها خلال رمضان بدور متميز ومختلف فى "حق عرب" وهو عمل ثري بالدراما الشعبية التشويقية والمليئة بالصراعات والأحداث والجوانب الإنسانية.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر،يمنى طولان،الطفل منذر مهران وعدد من المواهب الشابة وهو تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



وقدمت يمنى طولان طوال مشوارها الإعلامى الممتد لأكثر من 12 عاما العديد من البرامج أبرزها "اتغير مع يمني" والذي حاز على جائزه أفضل برنامج لعده اعوام متتالية حيث قدمت الكثير من البرامج الأخرى..وفى مرحلة الطفولة قدمت العديد من برامج الأطفال وشاركت في العديد من فوازير عمو فؤاد.

يمنى طولان خريجة كلية الآداب قسم إعلام وتنتمى لعائلة إعلامية.

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