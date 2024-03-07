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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد مجلس الوزراء يزور مسار العائلة المقدسة وكنيسة العذراء مريم بكفر الشيخ|صور

وفد مجلس الوزراء
وفد مجلس الوزراء

زار وفد من مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، مسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء مريم بسخا بمدينة كفر الشيخ، وجاء الوفد برئاسة المهندس خالد الصواف، خبير الواقع الافتراضي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وضم عوني أشرف، وبيشوى مهنى.

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تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الدولة لتسليط الضوء علي مسار العائلة المقدسة وكنيسة العذراء مريم بسخا لما لها من أهمية دينية وتاريخية عظيمة، فضلاً عن إنتاج محتوى ترويجي لمسار العائلة المقدسة بسخا.

أكد الوفد على أهمية مسار العائلة المقدسة كوجهة سياحية دينية هامة، مشيراً إلى أن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يقوم بإنتاج محتوى ترويجي لمسار العائلة المقدسة بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ وهيئة تنشيط السياحة، ومن المقرر أن يشمل المحتوى الترويجي، جولة افتراضية لمسار العائلة المقدسة، وأفلام وثائقية عن تاريخ مسار العائلة المقدسة بسخا.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقمص متياس موريس، راعي كنيسة العذراء مريم بسخا، والدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحة، وجورج سمير، مدير التحول الرقمى والشئون الدينية، ومحمود زهران مدير إدارة النظافة والتجميل، وخضراوي خضر، رئيس حى شرق كفر الشيخ، والقمص تيموثاوس، كاهن كنيسة سخا بكفر الشيخ.

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