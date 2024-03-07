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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن التشغيل التجريبي بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى بيلا المركزي

تشغيل قسم الغسيل
تشغيل قسم الغسيل الكلوي

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن بدء التشغيل التجريبي لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى بيلا المركزي، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز القسم بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير الكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

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قال محافظ كفرالشيخ، إن القسم الجديد يضم، 32 ماكينة غسيل، 2 ماكينة غسيل كلوي بقسم العناية المركزة، 2 ماكينة غسيل كلوي طواري، 16 ماكينة غسيل كلوي سلبي، 12 ماكينة غسيل كلوي ايجابي، تم استيعاب 69 مريضاً، مواعيد الشفت الأول من الساعة 7 صباحا إلى 11 ظهراً، والشفت الثانى من الساعة 12 ظهراً إلى 4 مساءً، كما تم توفير طاقم طبي من الأطباء والتمريض والفنيين، وأحدث الأجهزة الطبية للكشف المبكر عن أمراض الكلى وعلاجها.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن القسم يهدف إلى تقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى في منطقة بيلا والمناطق المجاورة، وذلك للتخفيف من عبء السفر على المرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الأخرى، مضيفا أن المحافظة تعمل على تطوير وتحديث جميع المستشفيات والمراكز الصحية لها، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ على أهمية هذا القسم الجديد في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بصحة المواطن والحث على رعاية المرضى والعناية بهم، وتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

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