تدريب 30 موظفا على تحديث بطاقات الوصف بمديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تدريب 30 موظفًا من مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة، على كيفية تحديث بطاقات الوصف الوظيفى، لتزويد الموظفين بأحدث الطرق والأساليب لتحديث بطاقات الوصف الوظيفى، وكيفية ربطها بأهداف وخطط المحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن التدريب يعكس توجه الدولة نحو الإصلاح الإدارى ورفع مستوى الأداء الوظيفى، ويهدف إلى تعريف الموظفين بمفاهيم تحديث بطاقات الوصف الوظيفى، والعناصر الأساسية التي تتكون منها، وكيفية إعدادها، وكيفية كتابة الوصف الوظيفى بشكل فعال، وتحديد المهام والمسؤوليات والمهارات المطلوبة لكل وظيفة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية التدريب فى تطوير العمل الإدارى بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تحديث بطاقة الوصف الوظيفى بشكل فعال، يساعد على تحسين الأداء الوظيفى وزيادة الإنجازات.

من جانبه، قال اللواء دكتور سامر سعيد، وكيل الوزارة، مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ، إن التدريب يثمر عن الكثير من الإنجازات، ومن أهمها تناول جميع القضايا المتعلقة بالإجراءات التنظيمية داخل المديريات الخدمية، التى من شأنها تسهيل وتيسير العمليات الإدارية، والتأكد من الإلتزام بالقوانين والقرارات الوزارية، مما ينتج عنه سرعة البت فى معظم القضايا الملحة والمتأخرة.