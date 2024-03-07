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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1185 طن قمامة من الشوارع والميادين بالقرى والمراكز في كفر الشيخ

صدى البلد

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إنه تم رفع 1185 طن قمامة ومخلفات صلبة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالقرى والمراكز، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكدا متابعتة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.


وأوضح المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - أن القرى والمدن والمراكز شهدت حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات، وتطهير شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية، بالتعاون مع الجهاز العام للنظافة والتجميل بالمحافظة، بالإضافة إلى تطهير الترع والمصارف حفاظا على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.


وشدد المحافظ على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيا.


ووجه رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
 

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