بمشاركة 450 فتاة.. مسيرة مشي احتفالاً باليوم العالمي للمرأة في كفر الشيخ|صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن انطلاق مسيرة المشي احتفالا باليوم العالمي للمرأة بمشاركة 300 فتاة من عضوات مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، بالتزامن مع انطلاق المسيرة بجميع محافظات مصر، بإشارة بدء أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



بدأت المسيرة من أمام بوابة نادى كفر الشيخ، ومرورا بديوان مديرية الشباب والرياضة، وصولاً إلى نادي الإرادة والتحدي، وشارك فيها عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وعدد من الشخصيات العامة.

أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية دور المرأة في المجتمع، ودعمها في جميع المجالات، مشيراً إلى أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحقيق النجاح في مختلف المجالات، وأنها شريك أساسي في عملية التنمية، مضيفا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم المرأة، وتمكينها من خلال العديد من البرامج والمشروعات.

من جانبه، قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن احتفالنا اليوم بهذه المناسبة المهمة إنما يأتي تتويجاً وتقديراً لمساهمات المرأة الفعالة بمجتمعاتها على مدار العقود الماضية في جميع المجالات "الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية" في بلادنا ومشاركتها في بناء أجيال تحمل المسئولية، موجهاً التحية للأم المصرية وأمهات الشهداء الأبرار، ولكل مصرية قائدة في موقعها تحقق النجاح وتدفع مسيرة التنمية قدما على أرض مصر.

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