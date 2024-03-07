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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: رحلات سياحية وترفيهية لأوائل الطلاب لزيارة الأماكن الأثرية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ


استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفداً  من الطلاب الأوائل من المراحل التعليمية المختلفة بعد زيارة عدد من الأماكن السياحية بالمحافظة، منها مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي وقضاء رحلة ترفيهية بالمراكب النيلية بنهر النيل وزيارة مكتبة دسوق بحديقة العائلات بمدينة دسوق فضلا عن زيارة متحف آثار كفر الشيخ ومسار العائلة المقدسة وكنيسة العذراء مريم بسخاء بمدينة كفر الشيخ، والذي نظمته إدارة السياحة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.
 

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وكلف محافظ كفر الشيخ بتوفير كل ما يلزم لراحة الطلاب وتعريفهم بآثار ومعالم محافظة كفر الشيخ التاريخية، وخلق جو من البهجة والسعادة، مشيدا بجهود الطلاب المتفوقين، وحثهم على الاستمرار في التميز والتفوق.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وصفاء العبد، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الأراضى الزراعية أراضي الزراعية التنظيم والإدارة العائلة المقدسة القيادات التنفيذية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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