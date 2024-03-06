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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز كفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز كفر الشيخ، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة تنفيذاً للقانون في إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

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جاء ذلك خلال متابعة محافظ كفر الشيخ، لحملات إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي نفس السياق، شدَّد محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن على إزالة التعديات في مهدها والتصدي بكل حسم وحزم لجميع أشكال البناء المخالف، مؤكداً أن جميع أجهزة الدولة تُولي هذا الملف المهم اهتماماً كبيراً من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

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