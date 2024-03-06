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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع وحدة الفحص الفني للسيارات.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الموقع الجديد لوحدة فحص سيارات المرور، على رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ - طنطا"، للاطلاع على الأعمال الجارية، موجهاً بسرعة الانتهاء منها، ورفع الكفاءة بها.

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جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد شريف عبود، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ الانتهاء من تنفيذ موقع وحدة تراخيص سيارات المرور الجديدة، لتسهيل إجراءات الفحص، وتقديم خدمة متميزة لأبناء محافظة كفر الشيخ ومتلقي خدمات الفحص الفني لتراخيص السيارات.

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