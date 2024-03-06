إحلال وتجديد خط مياه «مصرب الجرن» في كفر الشيخ بتكلفة 700 ألف جنيه

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال الإحلال والتجديد لخط مياه الشرب بعزبة مصرب الجرن التابعة للوحدة المحلية لقرية حاذق.

وذلك ضمن خطة الصيانة وتجديد شبكات وخطوط المياه التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يجري أعمال الإحلال والتجديد لخط مياه الشرب بعزبة مصرب الجرن بطول 700 م واستبدالها بمواسير بلاستيك قطر 6 بوصة، بتكلفة 700 ألف جنيه، لزيادة ضغوط المياه بالمنطقة، بالإضافة إلي تركيب شبكة داخلية، وذلك في إطار تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في القري والريف، والقضاء على مشاكل ضعف مياه الشرب فى قري مراكز المحافظة.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تم التنسيق مع مسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي ببيلا، بإحلال وتجديد خط المياه الرئيسي لقرية مصرب الجرن، بخط مياه جديد، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، استجابة لشكاوى أهالي الفرية والتأكد من كفاءته وصلاحيته للعمل وتوصيل المياه للمواطنين بعد الانتهاء من الأعمال، موجهاً الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ، ومدير منطقة مياه الشرب ببيلا، في الاستجابة السريعة والتحرك الفوري لأعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه بقري المركز.

ومن جانبه أكد المهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، أنه جارٍ إحلال وتجديد خط مياه المغذى لقرية مصرب الجرن، لتلافى شكوى المواطنين من ضعف المياه لديهم بسبب قدم الخطوط الموجودة كونها من الاسبستوس، وذلك بناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ، وتعليمات رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالمحافظة، لتقديم أفضل خدمة وجودة عالية للمواطنين بمركز ومدينة بيلا.

وقدم أهالي القرية الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة وتقديم الحلول العاجلة للمشكلات الطارئه حرصاً منهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.