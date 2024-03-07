ملكات جمال البحر المتوسط في زيارة تعريفية للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي، استقبل المتحف وفدا من ملكات جمال البحر الأبيض المتوسط، وذلك ضمن زيارة ثقافية للتعرف علي المتحف ومقتنياته المتميزة.

وكان في استقبالهم الدكتورة ولاء مصطفي مدير عام المتحف ، حيث رحبت بهم واصطحبتهم في جولة تعريفية داخل قاعات المتحف المختلفة، وقدمت لهم شرحا وافيا عن تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتروي قصة العصرين اليوناني الروماني في مصر منذ ما قبل الإسكندر الأكبر وحتى العصر البيزنطي مرورا بالعصر البطلمي والروماني.

وأعربت ملكات الجمال، عن استمتاعهن بزيارة المتحف، وحسن استقبالهن، والتعرف على كنوزه الفريدة، كما أبدوا إعجابهن بالموقع الرائع للمتحف والذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية.

وفي ختام الزيارة، حرصن على التقاط الصور التذكارية تخليداً لهذه الزيارة وتسجيلها في سجل كبار الزوار بالمتحف.

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