جوتيريش: يجب وقف إطلاق النار في السودان قبل رمضان

أكد انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب وقف إطلاق النار في السودان وندعو جميع الأطراف لمراعاة قيم رمضان ووقف القتال فيه، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال جوتيريش: وضع حقوق الإنسان في السودان يواجه أزمة كبيرة لا يمكن التحكم فيها".

وأضاف جوتيريش: "لا ندخر أي جهد في دعم الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة".

وفي سياق متصل، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ عام تقريباً بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضواً على مشروع قرار صاغته بريطانيا وقال دبلوماسيون إنه قد يطرح للتصويت يوم الجمعة، بحسب "رويترز".

ويدعو مشروع القرار أيضاً "جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".