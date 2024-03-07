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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شادي أسود يتحدث عن الغربة في تجربة غنائية جديدة

صدى البلد

أطلق السوري شادي أسود أغنية جديدة تحمل عنوان «الغربة»، من كلمات نور الحسن وألحان أحمد بركات وتوزيع وميكس وماسترنغ بديع عيسى ورؤيا وإخراج فيليب خوري وإشراف فني وسام أسود.

ويقول مطلع الأغنية: «عم تسأليني ليش بدي فل.. وعم بتقوليلي ابقى هون وضلّ، ياويلي شو صعبة الواحد يتغرب عن أرضه.. عن أهله وعن كل الناس البحبها وبتحبه، وقت البفقد لمسة أمي والحنية.. واترك قلبي هون فكرك سهلة علييّ، بس الفقر بذل وما بأيدي إنّي ضلّ».

وتلامس الأغنية مشاعر الناس كلها وتحكي ما في قلوبهم، وقد طرحها شادي في هذا التوقيت بالذات على اعتبار أنه لا يخلو بيت عربي من مغترب واحد، ولم يقصد فيها غربة البلد فقط، بل غربة الأشخاص عن بعضها البعض وفقدان أحاديث الأحبّة والأهل، ليعبّر عن أوجاع الغربة التي لا يعلم بها إلا من عاشها.

كما شملت كلمات الأغنية كل مغترب عربي، فقيراً كان أم غنياً، لأن الفقر فيها ليس فقر المال وحسب، بل فقر الفرص والموارد والعلاقات الاجتماعية. 

أما الكليب فجاء بسيطاً بعيداً عن التعقيدات، ليلائم الفكرة التي تطرحها الأغنية.

 

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