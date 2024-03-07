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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باسل رحمي: مشاركة أصحاب المشروعات بالمعارض الكبرى تعزز من فرصهم في التصدير

صدى البلد

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على التنسيق مع مختلف الهيئات والجهات لإتاحة مختلف أوجه الدعم المالي وغير المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة خدمات التسويق والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، بما يعمل على فتح آفاق تسويقية جديدة لأصحاب تلك المشروعات في الداخل والخارج، مما يساهم في تعزيز قدراتهم الإنتاجية على الاستمرار والنمو ويزيد من قدرة مشروعاتهم على استيعاب المزيد من فرص العمل، وكذلك لتعزيز فرص اقتحامهم الأسواق الخارجية وتطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع احتياجات هذه الأسواق ويزيد من قدرتها على التصدير.

 

جاء ذلك بمناسبة مشاركة الجهاز في معرض "سبورتس اكسبو 2024" والذي يتم تنظيمه تحت رعاية رئيس الجمهورية بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس في الفترة من 7-9 مارس حيث قام بافتتاح فاعليات المعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.

 

وقال رحمي إن المعرض يهدف إلى تعريف الجمهور وأصحاب المشروعات على حد سواء على أحدث الصناعات والمنتجات الرياضية باعتبار المعرض مركز التقاء لصناع القرار ورواد الأعمال في مجال الرياضة، فضلا عن تقديم الحلول والابتكارات وخلق فرص استثمارية جديدة وتعريف الشباب بالخدمات المختلفة وبرامج التمويل المتاحة من خلال جهاز تنمية المشروعات.

 

 وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات سيشارك بعدد (37) عارضا مجاناً بمنتجات متخصصة في المجال الرياضي (أدوات ومستلزمات – ملابس– احذية – جوارب – كريمات ومستحضرات رياضية ) كما يوجد بالمعرض جناح مخصص لعرض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، خاصة خدمات التمويل بأنواعها والخدمات غير المالية من تسويق وتدريب وتطوير للمشروع بالإضافة إلى خدمات تطوير الأعمال وخدمات التسويق الاليكتروني.

 

وجدير بالذكر أنه سيتم عقد مؤتمر علمي دولي على هامش المعرض لمناقشة الأفكار المرتبطة بتطوير الرياضة في مصر والوطن العربي وكيفية تعظيم دورها في المجتمع والتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الرياضة، ما من شأنه خلق أفكار جديدة لنمو هذا القطاع الهام وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.

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