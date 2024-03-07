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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: الآراء متضاربة بشأن تحرير سعر الصرف في الشارع المصري.. فيديو

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري إنه منذ قرار تحرير سعر الصرف وهناك تضارب في اراء الشارع المصري فهناك من كان يرى ان الامر ضروريا ، وهناك من يرى ان القرار ممكن ان يمثل مشكلة الفترة المقبلة .

وتابع الاعلامي مصطفى بكري خلاب برنامجه " حقائق واسرار " والمذاع على فضائية " صدى البلد "، أن محافظ البنك المركزي كشف عن ان هناك بعض عمليات النصب التي حدثت من خلال بطاقات الائتمان ، والبعض استخدمها بشكل غير قانوني .

وتابع : ان هناك بعض المخاوف من وصول الفائدة في البنك المركزي ل ٢٧ ٪؜ مؤخرا .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/9a68zuphoK5JigLm/?mibextid=21zICX

الإعلامي مصطفى بكري تحرير سعر الصرف حقائق واسرار محافظ البنك المركزى سعر الصرف بطاقات الائتمان

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