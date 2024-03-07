مصطفى بكري: الآراء متضاربة بشأن تحرير سعر الصرف في الشارع المصري.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري إنه منذ قرار تحرير سعر الصرف وهناك تضارب في اراء الشارع المصري فهناك من كان يرى ان الامر ضروريا ، وهناك من يرى ان القرار ممكن ان يمثل مشكلة الفترة المقبلة .

وتابع الاعلامي مصطفى بكري خلاب برنامجه " حقائق واسرار " والمذاع على فضائية " صدى البلد "، أن محافظ البنك المركزي كشف عن ان هناك بعض عمليات النصب التي حدثت من خلال بطاقات الائتمان ، والبعض استخدمها بشكل غير قانوني .

وتابع : ان هناك بعض المخاوف من وصول الفائدة في البنك المركزي ل ٢٧ ٪؜ مؤخرا .

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