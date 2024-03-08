صدام حسين.. فصل طالبة جامعية بسبب تصرف غريب في حفل تخرجها.. فيديوجراف

أحالت جامعة عراقية طالبة للتحقيق بسبب وضعها صورة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، على قبعة تخرجها، بعد تداول الفيديو بشكل واسع على "إكس"، تويتر سابقا.

شاهد الفيديو:

ونشر مستخدمون للمنصة المقطع الذي أظهر الطالبة وهي تضع صورة صدام حسين على قبعتها من الأعلى أثناء حفل تخرجها في "كلية الرافدين الجامعة"

وقالت الجامعة في بيان إنها قررت "ترقين (شطب) قيد الطالبة في قسم تقنيات المختبرات الطبية/ المرحلة الرابعة، لمخالفتها تعليمات وضوابط الحرم الجامعي".

وأضاف البيان أن الطالبة "تجاوزت الضوابط والتعليمات بقيامها بوضع صورة طاغية على قبعة التخرج أثناء مراسيم التقاط صور التخرج بتاريخ 6 مارس 2024 داخل الحرم الجامعي".