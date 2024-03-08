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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة ونظيره الكوبي يتفقدان «مارييل» أول منطقة حرة للتنمية في كوبا

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

  تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، منطقة «مارييل» الحرة للتنمية، وهي المنطقة الأولى من نوعها في كوبا، والتي تم تصميمها لجذب الاستثمارات في إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن منطقة «مارييل» الحرة تعمل على استخدام العلم والابتكار، والتقنيات النظيفة، لتشجيع الصناعة مع التركيز على تبادل الواردات، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص جديدة للعمالة.


وأشار «عبدالغفار» أن جميع صادرات كوبا -عبر منطقة مارييل- معفاة من دفع الرسوم الجمركية، موضحا أن مكتب منطقة مارييل للتنمية الخاصة، هو كيان ملحق بمجلس الوزراء الكوبي، وهو المسؤول عن إدارة المنطقة، ومراقبة أنشطتها، وإعداد وتنفيذ برنامج التطوير والأعمال.


وأضاف «عبدالغفار» أن منطقة مارييل توفر منصة إنتاج لوجستية من الدرجة الأولى، والتي تعمل على تسهيل مستوى أعلى من الإنتاج الوطني مع تقليل تكاليف الاستيراد، وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

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