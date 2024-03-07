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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى حسني: دائما الرجوع لكتاب الله يطمئن الشخص.. فيديو

مصطفى حسني
مصطفى حسني

حل الداعية الإسلامي مصطفى حسني، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج  "معكم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

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وقال الداعية مصطفى حسني: "دراسة العلوم النفسية جعلت الشخص جيبه فيه حلول متعددة لطرح الموضوعات، وجعلته يمتلك مصطلحات بجانب المصطلحات الشرعية تكون قريبة من الناس".

 

وأضاف مصطفى حسني: "من الأمانة إذا كان هناك أدوات يستطيع الشخص من خلال استخدامها توصيل رسالته فإن هذا الشخص يكون مقصر في حق نفسه وحق الناس التي استأمنته إذا لم يجمع كل الأدوات".

 

وأردف: "دائما الرجوع لكتاب الله يطمئن الشخص، لأن القرآن ليس فيه عتابات كثيرة، وفيه أمل كثير".

ويتحدث الداعية مصطفى حسني خلال الحلقة عن بعض الأمور الدينية كما يتحدث عن برنامجه الجديد "بصير"، والذي يعرض خلال شهر رمضان على شاشة ON.
 

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