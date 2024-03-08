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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للبحوث يجري ندوة مبادرة “أجيال” لاكتشاف مهارات الطلاب

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

عقد المركز القومي للبحوث ندوة تعريفية لمبادرة أجيال، التي ينظمها المركز للعام الثاني على التوالي وذلك بحضور الدكتور حسين درويش – القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور ممدوح معوض – نائب رئيس المركز للشئون البحثية، والدكتورة هبة الرفاعي – رئيس وحدة المؤتمرات ومنسق مبادرة أجيال،  والدكتورة الزهراء الموافي منظم المبادرة،حيث ألقى السادة أعضاء هيئة البحوث المشاركين بالمبادرة الضوء على الأنشطه العلميه المشاركين بها خلال صيف أجيال صيف ٢٠٢٤ ومن اهم الحضور الدكتورة سلوى الهلوتي – أستاذ الكيمياء الحيوية العلاجية بالمركز والدكتورة منال عبد العزيز – أستاذ الكيمياء الحيوية بالمركز، الدكتةر احمد يوسف والدكتور طارق سمير وغيرهم من الزملاء الأفاضل وبحضور أعداد من طلاب الجامعات والثانوي.

وعبر الدكتور حسين درويش عن سعادته وفخره بمبادرة أجيال واستمرارها للعام الثاني على التوالي، والتى تهدف لإكتشاف نقاط التميز والمهارات البحثية لدى الطلاب لتخريج علماء قادرين على الإبتكار وحل المشكلات، وتستهدف المبادره طلاب المرحلة الثانوية وطلبة الجامعات إستكمالاً لبرنامج جامعة الطفل التي تستهدف الفئة العمرية من 8 إلى 15 سنة ومبادرة أجيال تبدأ مع الطلاب من عمر 16 سنة.

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واستمرار لتميز المركز القومى للبحوث في حصوله على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لجهوده في مجال نشر البحوث العلمية، وفي مجال الإبتكارات العلمية، وأيضاً في مجال الخدمة المجتمعية لخدمة الإقتصاد الوطني والإرتقاء بدعم التصنيع المحلي في ضوء استراتيجية المركز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتهدف المبادرة لتعريف طلاب المرحلة الثانوية والجامعات بعلوم متعددة حديثة وتطبيقاتها العلمية. ومبادرة أجيال تعرف المشاركين بمجالات التكنولوجيا الحديثة في مجالات النانوتكنولوجى والطاقة المتجددة والعلوم البازغة والمعارف الحديثة لاكتشاف علماء يصبحوا قوة داعمة لمصر.

وأكد الدكتور ممدوح معوض أن المبادرة تفتح الأبواب لطلاب المرحله الجامعيه النهائية لإجراء مشروعات التخرج في معامل المركز الحديثة والتي لا تتواجد في أي مركز آخر،  وذلك لدور المركز الرائد في نشر الأبحاث ورصد الإبتكارات، ولدوره المجتمعي الرائد، فالمركز يعد الذراع العلمي والبحثي للدولة المصرية.

وأشارت الدكتورة هبة الرفاعي – منسق مبادرة “أجيال” أن المبادرة تستهدف فئة الشباب من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية وما بعد الجامعية، بهدف صقل وتطوير مهارات الشباب الأكاديمية، وتوسيع آفاق المعرفة لديه، وإكسابه الخبرة اللازمة لتعزيز مساره البحثي والعلمي، وتمتاز اللقاءات العلمية ضمن المبادرة بعقد جلسات تفاعلية مع أساتذة من المركز ذوي خبرة في مجال البحث العلمي، مع تطبيقات عملية داخل معامل المركز، وذلك لمواكبة التطور التقني العالمي ومتطلبات سوق العمل، كما تتيح المبادرة عقد برامج علمية متخصصة لطلاب المرحلة الجامعية النهائية تشمل اختيار موضوع مشروع التخرج وخطوات إعداده، كما تمنح المبادرة شهادة مشاركة معترف بها تعزز من السيرة الذاتية للمتقدمين.

واستعرضت الدكتورة زهرة الموافى، برامج المبادرة في مجالات النمذجة، والهندسة الوراثية، والتكنولوجيا الحيوية، وأسس كتابة البحث العلمي وأخلاقياته، ومجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والذكاء الإصطناعي في البحث العلمي، ومن خلال البرامج التدريبية يعقد المركز بحوث افتراضية على المستوى المبتدئي والمتقدم واستخدام الحوسبة الإلكترونية وتطبيقات أخرى داخل المعامل، ويقيم المركز المدارس الصيفية لتناول الموضوعات العلمية من الناحية النظرية والتدريبية والتطبيق للأبحاث، وكذلك يقدم المركز فرصة لبرامج ومشروعات التخرج لطلاب المرحلة النهائية بالجامعات بمصروفات مخفضة.

وأشادت الدكتورة زهرة في نهاية كلمتها بمجتمع مبادرة أجيال، الذى يضم 1400 عضو ومكون من 26 مجموعة مختلفة.

المركز القومي للبحوث

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الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي أكتشاف مهارات الطلاب الدكتور حسين درويش أستاذ الكيمياء الحيوية الإستراتيجية الوطنية للتعليم

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