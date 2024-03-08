سيد عبد الحفيظ يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي في نهائي الكأس

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رؤيته الفنية لمباراة القلعة الحمراء مع الزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تلفزيونية "الأهلي يملك الأفضلية من الزمالك ويحتاج التوفيق للفوز خاصة ان الفريق يعيش حالة من الاستقرار أكثر من الزمالك ومباريات القمة لها أجواء خاصة".

وتابع: "أخشى على الأهلي من زيزو وأحمد فتوح"، مشيرًا: "عبدالله السعيد، مالوش بصمة مع الزمالك، لأنه انضم للفريق الأبيض منذ شهر فقط".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.