الأمم المتحدة: لن نسمح لإسرائيل باجتياح رفح بريًا

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة "لا يمكن السماح بحدوثه".

وأضاف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن السماح بحدوث اجتياح إسرائيلي على مدينة رفح الحدودية، لأنه سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جيريمي لورانس: "إذا شنت إسرائيل هجومها العسكري على رفح، حيث تم تهجير 1.5 مليون شخص في ظروف مؤسفة وغير إنسانية، فإن أي هجوم بري على رفح سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، وسيزيد من خطر ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية".

وأضاف: "لا يجب السماح بحدوث هذا".