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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالإشتراك مع مصر.. الإمارات تنفذ عملية الإنزال الخامسة للمساعدات في غزة

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية الإسقاط الخامسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات إماراتية ومصرية على شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، أن إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها على قطاع غزة منذ انطلاق عملية "طيور الخير" بلغت 231 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية منها 63 طنًا في العملية الأخيرة.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية في شمال قطاع غزة.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ رابع عملية إسقاط بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة وذلك للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

قام بتنفيذ العملية الجوية طواقم مشتركة من كلا البلدين عبر طائرات المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" 231 طناً من المساعدات الغذائية والطبية.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن "عملية الفارس الشهم 3" التى وجه بتنفيذها الشيخ محمد بن زايد.

إسقاط المساعدات الإنسانية الامارات العربيه المتحده الإمارات العربية الإمارات ا إجمالي المساعدات الدفاع الإماراتية الشيخ محمد بن زايد العمليات المشتركة

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