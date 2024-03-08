الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، والتي تأتى تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد.

وذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة القوات المسلحة، وقيادات الشرطة المدنية، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

والقى الشيخ الدكتور السيد عبد الباري خطبة الجمعة بعنوان "يوم الشهيد.. يومُ برٍ ووفاء" والتي أكد فيها حرص الأديان السماوية على تعظيم فضل الشهادة في سبيل الله ومنزلة الشهيد الذي ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

وأكد على أن الشهداء ما زالوا أحياء يدفنون بدمائهم الطاهرة لتكون شاهدًة لهم يوم الحساب، فالله سبحانه وتعالى اختص الشهداء بأعظم المنازل وأعلاها وانعم عليهم سبحانه بالرفعة والكرامة في الدنيا والأجر العظيم في الأخرة فهم استحقوا أن يكونوا وسامًا على صدر الوطن خالدين في ذاكرته وفى قلوب أبنائه.

https://www.youtube.com/live/YOsiNCq1cKY?si=1oTa8azkVjgN-dze

IMG_3330

IMG_3329

IMG_3328

IMG_3327