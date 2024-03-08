رسالة من هيئة تعليم الكبار للمرأة في يومها العالمي

وجه الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار رسالة عاجلة إلى كل إمرأة في يومها العالمي.

يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة؛ إذ يعد هذا اليوم هو عيد قومي وطني لها، يعكس مدى أهميتها ودورها الأصيل والفعال في مجتمعها على مر العصور؛ لقدرتها وإمكاناتها اللامحدودة في تنمية مجتمعها والارتقاء به، من خلال مشاركتها في سوق العمل وتقلد المناصب القيادية والسياسية في الدولة، علاوة على دورها الرئيس تجاة أسرتها فهي الداعم الأول وقت الأزمات والتحديات والإنجازات والنجاحات أيضًا.

كما لا يمكن إنكار دورها في النهوض بالمجتمعات من الجهل والأمية إلى القراءة والكتابة وتعلُم القيم والأخلاق السامية من خلال دورها كمعلمة ومربية قادرة على غرس المبادئ والسلوك الإيجابي الذي يساعد على تحسين نوعية المجتمع والسمو به.

أما على المستوى الوطني فقد أولت القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا بالمرأة المصرية وتمثل ذلك في الدور الرئيسي الذي تبذله وزارة التربية والتعليم بكافة قطاعاتها على وجه العموم وبشكل خاص ممثلاً في الهيئة العامة لتعليم الكبار التي تسعى من خلال أنشطتها وبرامجها الفعالة الاهتمام بالمرأة المصرية وتعزيزها وتوفير كافة الوسائل لتوفير حياة كريمة لها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وتنمية مهاراتها وقدراتها وخبراتها من خلال تعُلم جيد مستمر مدى الحياة وربطه بخدمات المجتمع المقدمة لهن، عن طريق المناهج الملائمة لهن والمواكبة للمتغيرات المجتمعية، بالإضافة إلى التدريبات والاختبارات، علاوة على الندوات التي تلبي حاجاتهن من المعارف والتوعية، وكذلك القوافل التنموية الشاملة بالتعاون مع الجهات الشريكة والتي تجوب القرى والنجوع والكفور حيث توفر الحوافز وتقدم خدمات مجتمعية متنوعة، ويمكن أيضًا ربط عملية التعلم داخل فصول تعليم الكبار بالمشروعات الصغيرة والحرف المهنية البسيطة.



ومن خلال الإحصائيات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017 عن نسب الأمية، فوصلت نسبة الأمية للإناث في الفئة العمرية من 15 عام فأكثر إلى حوالي34.6% وانخفضت هذه النسبة إلى حوالي (28%) وفقًا لإحصائيات الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بهيئة تعليم الكبار في ( 31 مارس 2023) مما يعني حرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم وتلبية كافة احتياجاتها للارتقاء بدورها وتطويره عبر مختلف الأزمنة.

كل عام و كل سيدة في مصر و الوطن العربي و العالم اجمع في تقدم و رخاء.

