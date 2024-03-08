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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق المنصة الرقمية لتعزيز سلامة وجودة مياه الشرب

صدى البلد

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المنصة الرقمية لمأمونية المياه والصرف، وهي منصة متطورة تهدف إلى ربط الجهات الحكومية المعنية بعملية تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بمنظومات المياه والصرف، والتحكم فيها بشكل فعال واستباقي، في إطار جهودها لتعزيز سلامة وجودة المياه والصرف الصحي.

ونظمت الشركة القابضة ورشة عمل تدريبية للتعريف بالمنصة الرقمية وكيفية استخدامها، بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والسيد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعدد من المسؤولين والخبراء من الشركات التابعة والجهات الشريكة.

وتم عرض مزايا وخصائص المنصة الرقمية، والتي تشمل مكتبة إلكترونية تضم مجموعة من الوثائق والمراجع القانونية والفنية الخاصة بالمياه والصرف والحمأة، ونظام لحفظ وتبادل خطط سلامة ومأمونية المياه والصرف بين الجهات المختصة، وآلية لمتابعة وتقييم أداء المنظومات والمشروعات المتعلقة بالمياه والصرف.

وأكد الحاضرون، أهمية المنصة الرقمية كأداة حديثة وفعالة لتحقيق التحول الرقمي في قطاع المياه والصرف، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة في إعداد واعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه والصرف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد تم تجربة المنصة الرقمية مع فرق العمل من جميع الشركات التابعة للشركة القابضة، وتم الحصول على ردود فعل إيجابية حول سهولة وسرعة استخدامها.

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