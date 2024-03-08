رغم إصابة زوجها .. كيف احتفلت والدة مصطفي شوبير بتتويج الأهلي بگأس مصر

احتفلت والدة مصطفي شوبير بعد تتويج الاهلي بكأس مصر في مباراة اليوم امام الزمالك .

وظهرت والدة مصطفي وهي تحتضن ابنها بعد فوز الاهلي .

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة.