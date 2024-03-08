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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تمتنع عن تأييد قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في السودان خلال رمضان

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

امتنعت روسيا عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف القتال خلال شهر رمضان المقبل، بين الجيش السوداني وميلشيات الدعم السريع.

وقالت روسيا إن المبادرة البريطانية منافقة لأن مجلس الأمن فشل في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة بسبب استخدام واشنطن المتكرر لحق النقض.

وأيدت 14 دولة القرار الذي اقترحته بريطانيا، بينما امتنعت روسيا فقط عن التصويت على القرار الذي دعا "جميع أطراف الصراع إلى البحث عن حل مستدام للصراع من خلال الحوار"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

ويحتدم القتال في السودان منذ 15 أبريل 2023، بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، والذي خلف آلاف القتلى وملايين النازحين.

ويدعو النص ، وبحسب وكالة فرانس برس جميع الأطراف إلى تبني "وقف فوري للأعمال العدائية" قبل شهر رمضان، وهو وقت الصيام والصلاة والتأمل للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

ودعا الأطراف المتحاربة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق" عبر الحدود وخطوط القتال.

وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة إن البرهان رحب بالمبادرة، لكنه تساءل عن كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار إذا استمرت قوات الدعم السريع في مهاجمة المناطق "المدنية".

وفي اجتماع لمجلس الأمن أمس الخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم شهر رمضان من خلال احترام وقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان".

وأضاف أن "وقف الأعمال العدائية هذا يجب أن يؤدي إلى إسكات الأسلحة بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، وأن يرسم طريقًا ثابتًا نحو السلام الدائم للشعب السوداني".

وحذر جوتيريس من أزمة إنسانية ذات “أبعاد هائلة”.

وقال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، إن وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان يحتاج إلى تحسين سواء تم إعلان وقف إطلاق النار أم لا.

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