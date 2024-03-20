«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

اقتراب الكويكب “أبو فيس” من الأرض خلال 5 أعوام، أثار قلق وحيرة العلماء خوفًا من احتمالية تشكيله تهديدًا حقيقيًا للبشر.

أعدّ الخبراء والباحثون تقريرًا عن احتمالية اصطدام الكويكب بالأرض في عام 2029. وتمت المهمة بمحاكاة باستخدام أحدث التقنيات الحاسوبية واستنادًا إلى المعلومات المتاحة عن حركة أبوفيس وتكوينه.

يُعتبر أبوفيس واحدًا من الكويكبات الكبيرة التي تتجول في النظام الشمسي، وتتميز بحجمها الكبير بالنسبة للكويكبات الأخرى.

ومع ذلك، فإنها قادرة على تدمير منطقة مدينة كبيرة في حالة اصطدامها بالأرض، وتم تسمية الكويكب بأبوفيس نسبةً لإله مصري قديم يرمز للظلام والفوضى ويعتبر هذا الاسم يتناسب مع الكويكب نظرًا لحجمه الكبير وثقله الذي يمثل تهديدًا محتملاً.