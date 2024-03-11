فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

أثارت الفنانة فيفي عبده الجدل، بتصريحاتها عن حياتها الشخصية وعدد مرات الحج والعمرة التي نفذتها، خلال حديثها في برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى.

قالت فيفي عبده، إنها كشفت بأداء فريضة الحج 5 مرات والعمرة 37 مرة، لأنها شعرت بالضيق من كلمة راقصة التي تتردد عليها وكأنها سُبة، وقالت: «زهقت فترة من رقاصة رقاصة اللى كل شوية تتقال، كأن الرقاصة الوحيدة اللى بتغلط، ما في مطربات بيغلطوا وأشخاص عاديين بيغلطوا».

كشفت خلال تصريحاتها، سبب أداء الحج والعمرة لعدد مرات كبيرة، وسبب انزعاجها عن الربط بين حياتها الشخصية.