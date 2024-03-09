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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مدة مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري بالقانون الجديد.. تعرف عليها

صرف الدعم النقدي
صرف الدعم النقدي

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، مدة مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري للمواطنين المستفيدين من القانون.

ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة عبدالهادي القصبي، نهائياً على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تقدمت به الحكومة.

ونصت مادة 14 من مشروع القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

قانون الضمان الإجتماعي الدعم النقدي الشهري الدعم النقدي مجلس الوزراء

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