روسيا تعلن وقف المرور على جسر شبه القرم مؤقتًا

أعلنت السلطات الروسية، عن وقف المرور على جسر شبه جزيرة القرم مؤقتًا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت سلطات روسيا اليوم السبت، إن حركة السيارات توقفت مؤقتا فوق جسر القرم، وهي خطوة غالبا ما تتم بسبب هجمات متوقعة أو فعلية.

ويربط الجسر البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014، لكن كييف لا تزال تعتبرها أراضيها.

وتصاعدت أزمة بين روسيا وألمانيا خلال الأسبوع الماضي، بعد الكشف عن تسريب محادثة لضباط كبار في الجيش الألماني يناقشون إمكانية شن أوكرانيا هجوم على جسر القرم بواسطة صواريخ توروس الألمانية بعيدة المدي.

وقالت رئيسة تحرير قناة RT، مارجريتا سيمونيان، في الأول من مارس، إنه في نفس اليوم الذي تعهد فيه المستشار الألماني أولاف شولتس بأن الناتو لن يشارك ولن يشارك في الصراع الأوكراني.

كان ضباط ألمان رفيعو المستوى يناقشون إمكانية مهاجمة أوكرانيا لجسر القرم بطريقة تساعد على تجنب العواقب بالنسبة للسلطات الألمانية.

وقالت سيمونيان إنه كان هناك تسجيل صوتي لهذه المحادثة وأصدر لاحقًا نص المحادثة المسربة، ما يشير إلى أن الضباط كانوا يناقشون مدى الدمار الذي يمكن أن تسببه صواريخ توروس الألمانية بعيدة المدى لجسر القرم، بالإضافة إلى تفاصيل الاستعدادات لمثل هذا الهجوم.