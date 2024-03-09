مواعيد مباريات اليوم السبت بالدوريات المختلفة

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة، علي رأسها مانشستر يونايتد وايفرتون بالدوري الانجليزي، وآرسنال وبرينتفورد.
جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة كما يلي:
مواعيد مباريات دوري NILE والقنوات الناقلة:
- المقاولون العرب vs الإسماعيلي في الساعة 4 مساءً على قناة ON Time Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:
- مانشستر يونايتد vs إيفرتون في الساعة 2:30 ظهراً على قناة beIN Sports HD 1
- بورنموث vs شيفيلد يونايتد في الساعة 5 مساءً
- كريستال بالاس vs لوتون تاون في الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
- وولفرهامبتون vs فولهام في الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
- أرسنال vs برينتفورد في الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:
- فالنسيا vs خيتافي في الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 3
- قادش vs أتلتيكو مدريد في الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
- غرناطة vs ريال سوسييداد في الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
- جيرونا vs أوساسونا في الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:
- كالياري vs ساليرنيتانا في الساعة 4 عصراً على قناة AD SPORTS Premium 1
- ساسولو vs فروسينوني في الساعة 4 عصراً على قناة AD SPORTS Premium 1
- بولونيا vs إنتر ميلان في الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
- جنوى vs مونزا في الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:
- بايرن ميونخ vs ماينز 05 في الساعة 4:30 عصراً على قناة beIN Sports HD 5
- لايبزيج vs دارمشتات 98 في الساعة 4:30 عصراً
- بوروسيا مونشنغلادباخ vs كولن في الساعة 4:30 عصراً
- أوجسبورج vs هايدنهايم في الساعة 4:30 عصراً
- فيردر بريمن vs بوروسيا دورتموند في الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:
- لوريان vs ليون في الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
- لانس vs ستاد بريست في الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:
- الاتفاق vs أبها في الساعة 4 مساءً على قناة SSC 2
- الفتح vs الخليج "محمد شريف" في الساعة 4 مساءً على قناة SSC 1
- التعاون vs الأهلي في الساعة 7 مساءً على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري التركي:
- سيفاس سبور vs ألانيا سبور "أحمد حسن كوكا" في الساعة 12:30 ظهراً
- قونيا سبور vs أضنة ديمرسبور في الساعة 3 عصراً
- إسطنبول باشاكشهير vs أنطاليا سبور في الساعة 6 مساءً
- طرابزون سبور "محمود حسن تريزيجيه" vs فاتح قرا جمرك في الساعة 6 مساءً