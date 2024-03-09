هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

هاجم رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، لاعب الأهلي إمام عاشور بعد نهاية مباراة كأس مصر التي أقيمت أمس بالرياض، قائلا:" لم يقدم أي شئ طوال 85 دقيقة حتي موعد الهدف.

وتابع عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي عامل تمثال لـ إمام عاشور لكن اللاعب لم يقدم أي مردود جيد طوال المباراة وكانت كل تمريراته غلط مكنش موجود ولم يقدم سوى الهدف الذي أعتبره أوفسايد".

وتابع رضا عبد العال،:" كان علي إمام عاشور إحترام الزمالك مثلما فعل محمد بركات عندما سجل في الإسماعيلي في النهاية ده النادي اللي عمله وقدمه للكورة".