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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدى البلد

هاجم رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، لاعب الأهلي إمام عاشور بعد نهاية مباراة كأس مصر التي أقيمت أمس بالرياض، قائلا:" لم يقدم أي شئ طوال 85 دقيقة حتي موعد الهدف.

وتابع عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي عامل تمثال لـ إمام عاشور لكن اللاعب لم يقدم أي مردود جيد طوال المباراة وكانت كل تمريراته غلط مكنش موجود ولم يقدم سوى الهدف الذي أعتبره أوفسايد".

وتابع رضا عبد العال،:" كان علي إمام عاشور إحترام الزمالك مثلما فعل محمد بركات عندما سجل في الإسماعيلي في النهاية ده النادي اللي عمله وقدمه للكورة".

الزمالك والاهلي الأهلى امام عاشور محمد بركات رضا عبد العال

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هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

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