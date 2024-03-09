صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

تسود حالة من القلق والارتباك داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بشأن حالة لاعبه أحمد سيد "زيزو"، الذي تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي.

يسابق الجهاز الطبي لنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، الزمن لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لـ "زيزو" بعد عودة الفريق من المملكة العربية السعودية، لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة.

من المتوقع أن يُجري أحمد سيد "زيزو" فحصًا دقيقًا بعد انحسار الورم لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

تعرض "زيزو" للإصابة بعد تدخل من لاعب الأهلي كريم نيدفيد قبل نهاية الشوط الأول لنهائي كأس مصر مباشرة، وتم استبداله بين شوطي المباراة ودخول محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً منه.

فاز فريق الكرة بنادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة على استاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.