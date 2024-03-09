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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خسارة الكأس..موعد مباراة الزمالك المقبلة

صدى البلد

بعد الهزيمة أمام النادي الأهلي في نهائي كأس مصر مساء أمس الجمعة، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نادي الجونة في الجولة الـ 15 من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز هو مساء الثلاثاء 12 مارس 2024، حيث ستقام المباراة على أرضية ملعب الجونة. ومن المقرر أن تبدأ صافرة اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

تذاع مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورتس، التي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري نايل.

بالنسبة لترتيب الفرق في الدوري، يحتل نادي الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، بينما يأتي نادي الجونة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

الدوري المصري الممتاز الدوري المصري أون تايم سبورت بطولة الدوري المصري الممتاز أون تايم سبورتس

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بعد خسارة الكأس..موعد مباراة الزمالك المقبلة

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