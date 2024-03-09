مكافآت مالية ضخمة لكل لاعبي الأهلي.. تعرف على قيمتها

بعد تحقيقهم للفوز في بطولة كأس مصر على حساب الزمالك، قررت إدارة النادي الأهلي تكريم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمكافآت مالية سخية، وقد تقرر مضاعفة المكافآت المالية لكل لاعب في القائمة الأساسية للمباراة.

تتراوح مكافآت اللاعبين بين 200 ألف جنيه و250 ألف جنيه لكل لاعب، وسيشارك اللاعبون في جائزة أفضل لاعب التي فاز بها إمام عاشور بقيمة تصل إلى 50 ألف دولار، وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليون جنيه.

سيحصل كل لاعب على نصيب يقدر بحوالي 125 ألف جنيه من هذه الجائزة.

وبهذا التكريم، يصل إجمالي مكافأة كل لاعب في الأهلي إلى حوالي 350 ألف جنيه، ومن المتوقع تسليمها لهم خلال الساعات القادمة تقديرًا لتحقيقهم الإنجاز في كأس مصر.